Lillian Bonsignore ha fatto la storia due volte, la prima come donna e la seconda come omosessuale. La 50 enne originaria del Bronx è diventata infatti il nuovo capo dell'Ems, l'Emergency medical services, il servizio di ambulanze che circola 24 ore su 24, sette giorni su sette per le strade di New York. «Oggi sono orgoglioamente diventata l'opportunità di qualcun'altro. Sono felice di dire che queste possibilità sono realtà alla Fdny», ha raccontato in riferimento al New York City Fire Department, il dipartimento dei Vigili del Fuoco che si occupa anche di fornire il primo soccorso ai cittadini.

PRIMA DONNA A RICOPRIRE LA CARICA

Bonsignore, con la moglie al proprio fianco, ha accettato l'incarico diventando la prima donna, apertamente gay, a raggiungere la posizione nei 154 anni di storia dell'istituzione. «Un giorno», ha aggiunto Bonsignore, «nel nostro mondo non dovremo parlare del fatto che io sono una donna o che sono apertamente gay quando ricevo una promozione come questa, ma oggi non è quel giorno».

LA PRIMA A RISPONDERE ALLE CHIAMATE DELL'11 SETTEMBRE

La nuova responsabile è una vetereana del servizio, da 28 anni nel gruppo fu la prima a risposndere alle chiamate di emergenza durante gli attacchi dell'11 settembre. Nell'ultimo periodo, prima di essere chiamata a sostituire Daniel Nigro, era stata a capo dell'academia dell'Ems. Durante il passaggio delle consegne Nigro ha raccontato che «c'è una vecchia espressione che dice come ogni tanto l'uomo migliore per il lavoro sia una donne e Lillian e la migliore persona per questo».

L'OMAGGIO DELLA FIGLIA E DELLA COMPAGNA

Bonsignore ha raccontato di aver fatto outing quando aveva 30 e che di li a poco ha conosciuto la donna che è poi diventata sua moglie. Omaggio alla neo responsabile del dipartimento anche dalla figlia Madeline: «Mi rende molto orgogliosa vedere quello che fa per le donne e per me. È davvero un bellissimo modello». Senza parole la moglie Kim: «L'ho sempre saputo che avrebbe potuto farcela».