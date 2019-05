L'ALLARME DATO PER L'ASSENZA AL LAVORO

Il corpo della donna è stato trovato nella mattinata di mercoledì, lo stesso giorno in cui Telefono Rosa ha lanciato l'allarme sui femminicidi in Italia: Damia El Essali non si era presentata al lavoro nella vetreria del paese e sia il suo capo sia le amiche si sono preoccupate e hanno dato l'allarme. E sono stati i vigili del fuoco insieme al 118 a trovare la donna priva di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri del paese, quelli del Norm, del Nucleo Investigativo che hanno avviato le indagini. Non è escluso che l'omicidio possa essere avvenuto nelle 24-48 ore precedenti al ritrovamento. I principali sospetti si sono concentrati da subito sul marito.

UNA GRANDE LAVORATRICE E UNA MUSULMANA PRATICANTE

Nei pressi della casa dove la famiglia viveva da un paio di anni, non appena la notizia della morte della donna si è diffusa, si sono radunati amici e parenti: tutti increduli e straziati dal dolore: «Damia era una lavoratrice, una donna sempre con il sorriso, disponibile» e ancora: «Era così bella e affettuosa», ha detto sua madre, Fatima. Una sorella invece ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale sotto choc. «L'ho vista l'ultima volta sabato. L'ho trovata molto triste e preoccupata, poi non siamo più state in grado di metterci in contatto con lei», ha detto una collega. Damia, musulmana praticante, era molto fedele alla sua religione, accudiva i figli che frequentavano l'asilo e conduceva una vita semplice e tranquilla.

L'ULTIMO PERIODO DI TENSIONI E LITI

Sposata e separata in Marocco, era venuta in Italia anni fa dove poi aveva sposato Abdelkrim Foukahi dal quale ha avuto i due bimbi. Damia ha anche un'altra figlia di 22 anni che studia all'università in Marocco. Foukahi, disoccupato, aveva, a quanto si apprende, rifiutato un paio di lavori negli ultimi tempi. Questo atteggiamento potrebbe aver creato tensioni: a quanto raccontato da alcuni testimoni i due litigavano spesso. Dall'autopsia che verrà fatta nei prossimi giorni sul corpo della donna e dalle risposte che il marito fornirà agli inquirenti si definiranno con maggiore chiarezza i contorni di questo ennesimo e terribile femminicidio.