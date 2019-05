«UN PROCESSO BREVISSIMO E SCANDALOSO»

La donna salernitana ha ricordato che il suo ex marito è stato condannato soltanto a 18 mesi: «Il processo si è concluso in brevissimo tempo, un processo scandalosissimo. Il fattaccio è avvenuto il 28 maggio 2012, il 25 giugno dello stesso anno già si era concluso il processo nei suoi confronti con una condanna per maltrattamenti in famiglia. Io, con le avvocate di ‘Spazio Donna’, l’associazione di cui oggi faccio parte, ho cercato in tutti i modi di far riaprire il processo, però purtroppo non c’è stato verso perché lui ha patteggiato la pena, il che significa che ha scontato il suo debito con lo Stato. Ecco perché credo che lo Stato nei miei confronti abbia un grosso debito», è la denuncia di Filomena.

VIVE CON UN SUSSIDIO DI MENO DI 300 EURO AL MESE

Purtroppo il processo lampo non è l'unico gigantesco neo di questa vicenda: «Ad oggi, sono sette anni che lui non mi dà un minimo di mantenimento», spiega la donna: «Vivo con un sussidio minimo di 285 euro al mese, nemmeno una pensione di invalidità si può chiamare». E non può lavorare perché «l’acido non ha colpito solo il volto, ma anche parte del braccio sinistro, che al 50% non ha più la funzionalità di una volta», spiega. Per questo chiede che lo Stato provveda ad aiutarla.