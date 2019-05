NO ALL'INDIFFERENZA: ATTENZIONE ALTA PER LE SITUAZIONI A RISCHIO

«In questo momento storico, in cui non possiamo fare affidamento su interventi e aiuti da parte del Governo e delle Istituzioni», sostiene Carnieri Moscatelli, «siamo tutti chiamati a manifestare una più attenta solidarietà e rispetto verso il prossimo. È fondamentale non esitare a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per una vicina di casa in difficoltà o per una violenza consumata per strada. L'indifferenza talvolta è peggiore del male e un soccorso tempestivo può salvare una vita o scongiurare uno stupro con tutte le sue terribile conseguenze». La presidente ha ricordato che un Paese civile «ha il dovere di riservare la massima attenzione alle situazioni a rischio e lavorare non solo per punire, ma soprattutto sulla prevenzione della violenza. Chiediamo, ad esempio, che siano ricostituiti e rafforzati i Dipartimenti all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si sono occupati ed hanno lavorato su un percorso per prevenire e combattere la violenza nei confronti della parte più debole della società. Siamo davvero stufe delle chiacchiere e dei proclami elettorali, a cui non seguono interventi concreti e risolutivi».