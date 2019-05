La protesta dei residenti, supportati dai militanti di Casapound, però non è affatto scemata, anzi. All'arrivo di alcuni componenti della famiglia, la mamma con una figlia in braccio scortata dalle forze dell'ordine in assetto anti sommossa, è stato un caos di urla, spintoni, insulti. «Li vogliamo vedere tutti impiccati, bruciati», hanno detto alcune donne radunate nel cortile di via Satta. Un'altra si è lasciata andare a nostalgie fasciste: «Richiamiamo Mussolini che è morto?». «Magari», ha risposto il grosso dei manifestanti. E poi l'agghiacciante «Puttana, fai schifo, troia, ti stupro» urlato da un residente nei confronti della rom con la sua bambina. Qualcuno cerca di portare motivazioni a questa ingiustificabile intolleranza. «Abbiamo paura. Qui i nomadi non devono venire. Hanno una brutta fama, non li vogliamo», dicono alcuni abitanti del quartiere, tra loro soprattutto anziani. Qualcuno teme che il proprio appartamento con questi vicini si svaluti. Per questo al minisindaco M5s arrivato in segno di solidarietà con i rom gridano «portali a casa tua». CasaPound ha cercato di prendere le distanze dagli insulti dell'uomo, bollandoli come lo sfogo esasperato di un «manifestante» qualsiasi.

INSULTI ANCHE ALLA SINDACA RAGGI

Anche la sindaca Virginia Raggi è stata accolta con insulti a Casal Bruciato, dove ha visitato la famiglia rom a cui spetta l'abitazione. Le hanno urlato «buffona», «non sei la nostra sindaca», «vergognati», e persino «schifosa». Il Pd di Roma ha risposto con fermezza alla violenza di questi giorni annunciando la sua presenza al presidio pacifista e antifascista organizzato a Casal Bruciato. «Solidarietà alla sindaca Raggi per la grave aggressione verbale di questa mattina», hanno dichirato in una nota, «Roma città aperta e simbolo della resistenza antifascista non può accettare le gazzarre e le parate razziste di Casapound. È intollerabile che un gruppo di estremisti di destra dichiaratamente fascisti e in contrasto con la Costituzione italiana, possa decidere a chi debbono essere assegnati gli alloggi popolari».