Un'idea efficace ed emotivamente impattante: per abbattere il muro del sessismo in Marocco e sensibilizzare i maschi ai lavori domestici, una nota marca marocchina di detersivi ha lanciato uno spot che non smette di commuovere la Rete. Con oltre un milione di visualizzazioni, in meno di due giorni, la pubblicità diventata virale racconta lo choc di uomini di tutte le età quando sullo schermo scorrono in bianco e nero le immagini di mani che vengono riconosciute come «mani di contadini», «di idraulici», di «carpentieri», «di anziani che hanno lavorato duro» e sono invece tutte mani femminili, provate da duri lavori dentro e fuori casa. Uno choc che si scioglie in pianto nel momento in cui gli uomini scoprono anche che le mani fotografate sono invece quelle delle loro madri, sorelle, figlie. Confusi, emozionati, storditi dalla dura presa di coscienza, tutti i protagonisti che non sono attori professionisti ma comparse prese dalla strada, si sciolgono in lacrime.