Il milk sharing sta riprendendo piede, ma occhio ai rischi

Mamme, attente al milk sharing

L'allattamento dei bimbi con il latte di altre mamme sta tornando in voga. Spesso però viene acquistato online, dove è messo in vendita in modo non sicuro.

L'allattamento dei bimbi con il latte di altre mamme sta tornando in voga. Spesso però viene acquistato online, dove viene messo in vendita in modo non sicuro perché non regolamentato.