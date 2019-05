«FAREMO CAUSA ALLO STATO»

Il disegno di legge sembra essere una violazione di Roe v. Wade, la storica sentenza della Corte Suprema del 1973 che che rappresenta uno dei principali precedenti riguardo alla legislazione sull'aborto e protegge il diritto delle donne all'interruzione volontaria di gravidanza. L'American Civil Liberties Union e il Centro per i diritti riproduttivi hanno promesso di contestare la legislazione firmata dal governatore molto prima che entri in vigore nel gennaio 2020. «Questa legge è sconcertantemente incostituzionale», ha scritto Elisabeth Smith, consigliere capo del Centro per i diritti riproduttivi, in una e-mail alla CBS News di martedì mattina. «I divieti come questo sono sempre stati bloccati dai tribunali, noi faremo causa alla Georgia per assicurarci che questa legge abbia lo stesso destino». Recentemente l'attrice Ashley Judd ha raccontato la sua testimonianza - «Un aborto mi ha salvata dal dover crescere un bambino con la persona che mi aveva stuprata» - al Women in the World summit di New York per spiegare la sua protesta contro la proposta di legge con cui lo Stato americano della Georgia voleva appunto vietare l'interruzione di gravidanza al primo battito del feto.