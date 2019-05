Femminicidio vicino Roma: è il terzo in 21 giorni

Ancora un femminicidio. Ancora una donna uccisa a colpi di pistola dal marito al culmine dell'ennesima lite per la separazione. La tragedia si è consumata a Cave, piccolo comune in provincia di Roma, circondato dai boschi dei Monti Prenestini. Qui vivevano Antonio e Carmen. Un matrimonio che comincia a scricchiolare, dagli screzi si passa facilmente alle discussioni e poi alle liti. L'ultima oggi poco prima di pranzo, intorno alle 12, quando in via delle Noci i vicini avvertono un boato. Sono i colpi di pistola che Antonio Brigida, 59 enne autotrasportatore e volontario della Croce Rossa ad Olevano Romano, esplode contro la moglie, 45 enne di origine romena. Quando i carabinieri intervengono sul posto lo trovano ancora con la pistola in mano. Lui non oppone resistenza e si consegna ai militari. Entrambi avevano figli da passati matrimoni. Nel condominio per l'intera giornata cala il silenzio. Davanti al cancello stazionano i carabinieri, mentre qualche passante chiede informazioni. Secondo quanto si è appreso, l'omicida deteneva legalmente l'arma in casa, per uso sportivo. Quello di Cave è il terzo femminicidio in 21 giorni, il sedicesimo da inizio anno.