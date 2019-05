Alice ha ricevuto l'onorificenza perché, ha detto il sindaco, il suo «impegno è profondamente civico e ci ricorda che dobbiamo restare umani». Al termine del suo discorso di ringraziamento la volontaria, visibilmente imbarazzata, ha spiegato che la medaglia - che ha deciso di accettare nonostante non creda di meritare - «deve essere uno stimolo per tutti a fare di più per gli altri». E a rendere ancor più lodevole l'impegno di Alice per il prossimo è stato il gesto di regalarla a una bimba di otto mesi nata in Italia ma di origini nigeriane, Serena Ozigbo, arrivati qui nel 2011 con un barcone dalla Libia. Un gesto di «disobbedienza civile» sia nei confronti del provvedimento di chiusura dei porti firmato da Salvini sia per la mancanza del riconoscimento della cittadinanza ai bambini stranieri nati in Italia. «Perché con loro questa bambina lotta per avere una vita dignitosa», ha detto la volontaria rivolgendosi alla famiglia che era presente in Comune. Alice e i genitori della piccola si sono conosciuti in un un ex centro allestito a Bologna dopo il loro arrivo dalla Libia. «È nostra amica», ha spiegato il papà Kinglsey.