«Saranno proprio le donne a salvare il calcio»: è un messaggio pieno di aspettative e speranze quello lanciato da Milena Bertolini, ct della nazionale di calcio femmile, che ha parlato del tema durante il Forum in corso all'ANSA. «Il calcio giocato dalle donne è un calcio bello per i suoi aspetti di fair play, di gioco, di sacrificio e impegno. Il giocare per il piacere di giocare». E per Bertolini l'aspetto predominante di una ragazza che gioca a calcio «è più fantasioso armonioso, piacevole. Non a caso i giocatori più forti», ne è convinta la ct, «hanno avuto movenze per così dire femminili, penso a Baggio che univa eleganza, armonia, destrezza». Bertolini ha lanciato anche una provocazione: «Chiamatemi miss e non mister», per dire che bisognerebbe «cambiare la terminologia del pallone in chiave femminile e questo fin dalle giovanili: per il movimento 'rosa' sarebbe importante e ci dobbiamo arrivare».

«PARITÁ DI GENERE? SERVIRÀ QUALCHE GENERAZIONE»

Il calcio femminile, sottolinea, va oltre il semplice aspetto agonistico: «Penso al business, alle ricadute economiche. Sono anni che i numeri del calcio maschile non crescono, a differenza del calcio femminile che sta crescendo a vista d'occhio e sarà così anche in futuro, soprattutto all'estero, dove il calcio rosa 'muove' tanto e ha un impatto sociale rilevantissimo. La federazione ha colto questo aspetto che ha un valore sociale importantissimo». E per arrivare alla ancora lontana parità di genere secondo la cit della Azzurre, «ci vuole tempo perchè i cambiamenti culturali sono lenti, servirà qualche generazione. Se penso alle generazioni giovani penso che si sta sdoganando la percezione dela donna che gioca a pallone, mentre tra le generazioni più mature c'è ancora qualche resistenza culturale: sopra i 40-50 anni si fa fatica a smuovere i pregiudizi e realisticamente penso che ci vorrà tempo, ma anche tra le donne stesse».

«PER SCEGLIERE UN TECNICO DONNA SERVONO CORAGGIO E LARGHE VEDUTE»

E per vedere un tecnico donna in campo maschile ad alto livello quanto bisognerà aspettare ancora? Per Bertolini non molto, perché ormai «i tempi sono maturi, se non come primo allenatore almeno all'interno dello staff». Ma «ci vogliono dirigenti di larghe vedute e che abbiano il coraggio. Quando si comincia ad andare a livello juniores le donne allenatore a livello maschile spariscono: c'è ancora il pregiudizio che la donna è vista come una mamma». Bertolini, 52 anni, è una delle due allenatrici italiane, assieme a Carolina Morace, a possedere il titolo per allenare una squadra di Serie A maschile.