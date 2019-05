Una violenza «inaudita» messa in atto in modo «beffardo e sprezzante» durante la quale era priva di sensi, quella che ha dovuto subire la vittima dello stupro di Viterbo. Una donna che a 20 giorni da quelle atrocità rompe il silenzio e dice di avere paura. Paura che i suoi due aguzzini, entrambi militanti di Casapound, possano, una volta scarcerati, tornare a minacciarla per «farle rimangiare» quanto raccontato agli inquirenti. Ha affidato al suo legale, l'avvocato Franco Taurchini, il racconto di queste ore terribili la 36enne che il 12 aprile è stata violentata per ore in un pub, l'Old manners, adibito ad una sorta di circolo frequentato dai militanti del movimento di estrema destra.

TEME DI ESSERE MINACCIATA

E il timori di possibili minacce alla donna per farla ritrattare starebbe orientando la procura verso la richiesta di incidente probatorio. «Ho paura, ho ancora molta paura per quello che è successo, spero che restino in carcere», ha detto al donna al suo legale. La vittima è ancora profondamente scossa per quanto accaduto al punto che gli inquirenti, pronti a chiedere un incidente probatorio per cristallizzare la sua testimonianza, stanno attendendo che ritrovi la forza per affrontare l'atto istruttorio irripetibile. «Siamo pronti a verbalizzare quanto denunciato nei giorni scorsi», ha affermato il legale della vittima. «La mia assistita teme di essere minacciata per rimangiarsi quanto raccontato. È ancora molto scossa psicologicamente, è una situazione difficile da affrontare».

IL PADRE DI UNO DEI DUE AGGRESSORI: «CANCELLA FOTO E VIDEO»

Intanto agli atti dell'indagine, oltre ai video girati dai due indagati, il consigliere comunale Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, ci sono anche una serie di messaggi trovati sui loro cellulari. Tra questi anche uno del padre di Licci che intimava al figlio di «cancellare i video e le foto» che mostrano le fasi della violenza sessuale. Dal punto di vista penale, in base a quanto si apprende, il padre del giovane non rischia l'iscrizione nel registro degli indagati in quanto parente dell'arrestato. In totale sono tre i video e quattro le foto della violenza che hanno fatto il giro delle chat WhatsApp nella cerchia di amici e militanti politici dei due indagati nei giorni successivi ai fatti.

PER I GIUDICI «GRAVISSIMO QUADRO DI COLPEVOLEZZA»

La volontà di condividere le scene di violenza e sopraffazione messa in atto nei confronti di una persona in stato di semincoscienza come una sorta di «trofeo». Nei frame si vedono «reiterati abusi», scrive il gip nell'ordinanza, portati avanti tra risate, minacce e gesti che sono indice di «un mancato controllo degli impulsi». Uno stato che, tra l'altro, è evidente già nelle prime immagini registrate: si vede la donna a terra priva di sensi, uno dei due militanti che le solleva il braccio e lo lascia ricadere senza trovare opposizione, prima di iniziare a denudarla e a violentarla. Per il giudice sussiste «un gravissimo quadro indiziario di colpevolezza in ordine al reato per il quale c'è la richiesta cautelare nei confronti di entrambi gli indagati».