Si chiama Nujeen Mustafa la ragazza che a soli 16 anni ha percorso oltre 5.600 chilometri dalla Siria alla Germania in sedia a rotelle per scappare dalla guerra. Adesso di anni ne ha 20, è una studentessa nel paese europeo, e mercoledì è diventata la prima disabile a informare formalmente il Consiglio di Sicurezza dell'Onu raccontando la sua storia e la condizione di centinaia di migliaia di persone come lei: «Le persone con disabilità sono già dimenticate in tempo di pace, come pensiate che siano in guerra? Sono invisibili». Anche prima del conflitto, le cose non erano facili. «Cosa voleva dire essere disabile? Per me significava non poter andare a scuola, uscire con gli amici o andare al cinema. Era come essere agli arresti domiciliari», ha detto Nujeen: «Avere una disabilità in Siria significava spesso dover stare nascosto, affrontare vergogna, discriminazione e barriere fisiche. Ma dall'inizio della guerra ho capito subito che io ero il principale ostacolo alla sicurezza della mia famiglia. Se dovevamo evacuare rapidamente, dovevo essere trasportata in braccio per cinque piani di scale».

MIGLIAIA DI STORIE COME LA SUA, DI LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA

Nujeen, che ha una paralisi celebrale invalidante, ha spiegato che in Siria non aveva una sedia a rotelle, e la sua famiglia l'ha portata fuori dal Paese nel gennaio 2014 per rifugiarsi in Turchia. Quindi, ha deciso con la sorella di intraprendere il viaggio verso l'Europa. Al Consiglio di Sicurezza Nujeen ha ribadito che le necessità delle persone disabili sono ampiamente trascurate negli sforzi umanitari in Siria e nei Paesi vicini. «Questa non è solo la mia storia, è l'esperienza di migliaia di siriani con disabilità che lottano per sopravvivere a causa dell'assenza di servizi di base e della costante minaccia di violenza», ha avvertito. «A Idlib, l'ultima grande roccaforte ribelle, ci sono più di 175 mila disabili, molti a causa del conflitto». «Solo perché siamo disabili siamo più a rischio», ha sottolineato, chiedendo al Consiglio di Sicurezza dell' Onu di fare di più: «Capisco che ci sono molte priorità in questo conflitto, ma è necessario affrontare i bisogni delle persone con disabilità, in particolare delle donne. Non si tratta di carità, sono i nostri diritti».