Michelle Obama batte Hillary Clinton: è la più ammirata d'America

Michelle, la più ammirata d'America

L’ex first lady è riuscita a scalzare per la prima volta in 17 anni l'ex segretaria di Stato. Il sorpasso certificato dall'istituto Gallup. Secondo posto per Oprah Winfrey. Terza Melania Trump. Tra gli uomini vince Obama tallonato dal presidente in carica.

L'ex first lady ha scalzato Hillary Clinton dalla classifica annuale dall'istituto Gallup. È la prima volta in 17 anni che l'ex segretaria di Stato perde lo scettro. Secondo posto per la presentatrice Oprah Winfrey. E in classifica compaiono anche Angela Merkel e la regina Elisabetta.