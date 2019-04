È stato fermato per violenza sessuale multipla un 27enne dichiaratosi di origine libica, scoperto e bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato, in periferia a Bologna il 15 aprile. L'uomo, regolare e senza fissa dimora, avrebbe abusato di due donne, una 23enne bolognese il 15 aprile e cinque giorni dopo una 33enne originaria del Marocco. In entrambi i casi avrebbe minacciato di morte le vittime e le avrebbe portate nel casolare. Ora l'uomo, Yassine Missri, bloccato all'alba del 25 aprile, si trova carcere in attesa della convalida del fermo.

LA VIOLENZA DEL 15 APRILE

Le indagini, coordinate dal pm Nicola Scalabrini, hanno ricostruito i due episodi. Il 15 aprile la 23enne, che conosceva già l'uomo, lo stava aspettando fuori da un casolare in disuso in via Zanardi. Probabilmente, a quanto si è appreso, per acquistare sostanza stupefacente. Non vedendolo uscire, la giovane è entrata e il 27enne l'ha aggredita alle spalle, le ha stretto le mani al collo minacciandola di morte («stasera devi morire qui», le avrebbe detto) e l'ha violentata. La ragazza è riuscita a divincolarsi con forza e a scappare. A notte fonda è riuscita a farsi aprire da un ristorante per chiedere aiuto. Trasferita all'ospedale Maggiore, ha avuto sette giorni di prognosi.

LA VIOLENZA DEL 20 APRILE

Il 20 aprile, alle 20 circa, una 33enne marocchina, davanti a un negozio di alimentari in via Zanardi, secondo i Carabinieri, ha visto il 27enne che stava videochiamando un'amica. I due hanno iniziato a parlare e l'uomo, con la scusa di invitarla a fare visita alla conoscente in comune, l'ha convinta a seguirlo allo stesso casolare. Entrati, l'ha minacciata con un coltello da cucina e ha abusato di lei. Dopo avere finto un malore, la 33enne è scappata in strada, ha fermato un'auto ed è salita. Il conducente l'ha accompagnata dai Carabinieri. Anche lei è stata medicata al Maggiore, e ha avuto 20 giorni di prognosi. Il 27enne risponderà anche di rapina aggravata per avere rubato la borsa alla donna, che conteneva qualche centinaio di euro e il cellulare.