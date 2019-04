La condanna a 33 anni di carcere dell'avvocata iraniana per i diritti umani Nasrin Sotoudeh aveva fatto il giro del mondo, ma nemmeno le mobilitazioni internazionali e le petizioni sono riuscite a fermarla: è infatti stata confermata in via definitiva perché l'attivista non farà appello contro la sentenza. Lo ha detto all'agenzia ufficiale Irna il marito, Reza Khandan, precisando che la pena da scontare sarà solo quella per il reato ritenuto più grave, pari a 12 anni.

IN DIFESA DELLE DONNE CHE SI TOLGONO IL VELO

L'attivista, 55 anni, era stata condannata anche a 148 frustate per numerosi capi d'accusa, tra cui «aver complottato contro la sicurezza nazionale», «minacce contro il sistema», «istigazione alla corruzione e alla prostituzione» e per essere «comparsa senza velo in un'aula di tribunale». Le accuse sono legate al suo lavoro come legale a difesa di numerose donne che avevano protestato contro l'obbligo di portare l'hijab, il velo islamico, e la sua opposizione alla pena di morte. La condanna in primo grado, resa nota a marzo, era stata fortemente criticata da diversi governi e dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani, tra cui Amnensty International. Vincitrice nel 2012 del premio Sakharov per la libertà di pensiero assegnato dal Parlamento europeo, Sotoudeh era detenuta da giugno 2018 per altre accuse e sta già scontando un'altra condanna a cinque anni di prigione per spionaggio.