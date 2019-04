Un selfie prima dell'esplosione, prima di morire nel giorno di Pasqua. Shantha Mayadunne, una chef molto famosa in Sri Lanka, è una delle vittime degli attentati a Colombo. La donna è ritratta in una foto pubblicata dalla figlia Nisanga sulla sua pagina Facebook poco prima dell'esplosione all'hotel Shangri La. Shanta è a tavola con la sua famiglia, i figli e il marito. "Easter breakfast with family" (Colazione di Pasqua con la famiglia), scriveva Nisanga postando lo scatto. Nell'attentato è morta anche la figlia Nisanga.

PRIMA DONNA DEL PAESE A CONDURRE UN PROGRAMMA CULINARIO

Shantha Mayadunne, 30 anni nel campo dell'arte culinaria, è entrata nella storia dello Sri Lanka per essere stata la prima chef ad ospitare una programma di cucina in diretta tv. La chef, che ha vinto numerosi premi statali, aveva anche pubblicato due libri di cucina Rasa Bojun nel 2001 e Rasa Bojun 2 nel 2005. Shantha Mayadunne era molto seguita dalle tante comunità cingalesi nel mondo anche grazie alle sue ricette "veloci e facili", come lei stessa le definiva.

TOUR IN TUTTO IL SUD-EST ASIATICO

Nel corso degli anni Mayadunne ha viaggiato molto per perfezionare la sua arte. Ha introdotto nella cucina tradizione cingalese diversi sitemi di cottura appresi in Australia, Regno Unito, Singapore, Thailandia, India e negli Stati Uniti dove ha conseguito il diploma avanzato nell'arte della decorazione delle torte alla Wilton School of Cake Making and Decorating di Chicago. Non solo. Parallelamente all'attività televisiva sia è dedicata all'insegnamento tenendo vari corsi e workshop in tutto il Paese, in particolare attraverso la Shantha Mayadunne School of Cooking Art che contribuiva a diffondere la cucine indiana e cinese.