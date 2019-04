LA VANITÀ PUÒ SALVARE LA VITA

«In tutta la vita non ho mai visto mia nonna senza smalto: quella piccola attenzione per lei non era solo vanità ma un modo per amarsi ogni giorno». Ilaria Colbacchi ha partecipato al progetto Salute allo Specchio prima come paziente, poi come estetista. «Facevo già questo lavoro e anche durante il ricovero non ho mai rinunciato a curare il mio aspetto: mi tingevo le unghie e mi disegnavo le sopracciglia tutte le mattine. Queste piccole attenzioni mi hanno aiutata a sentirmi più forte in un momento difficile e dopo la guarigione ho voluto aiutare altre donne a fare lo stesso».

PIACERSI, AMARSI E GUARIRE

Leonardo Bellomo, operatore socio sanitario e make up artist presso l’Ospedale San Raffaele, spiega che «per le donne che lottano contro il cancro è difficile accettare il proprio riflesso nello specchio: non si riconoscono nel loro nuovo aspetto e faticano a prendersi cura di un corpo che sentono estraneo e ostile». Attraverso una serie di incontri di gruppo (che favoriscono condivisione, confronto e supporto reciproco) con medici, psicologi, esperti di moda, consulenti d’immagine e, appunto, make-up-artist il progetto ha proprio lo scopo di restituire alle pazienti oncologiche l’immagine di sé che credevano perduta, aiutarle a vedersi belle, vincendo i circoli viziosi di vergogna, isolamento e sconforto, che rendono più difficile la guarigione. «Si tratta di un percorso di rieducazione al benessere a 360 gradi» prosegue Leonardo. Non ci sono solo trucco, manicure e trattamenti spa rilassanti, ma sono previsti anche mini-tutorial sull’uso di turbanti e copricapi e momenti di gioco con le parrucche (una delle quali viene donata a ogni partecipante). «In questo modo anche il risvolto più inaccettabile della chemioterapia, viene affrontato con più leggerezza e in condivisione. E la soddisfazione più grande è vedere come cambia lo sguardo delle partecipanti man mano che si riscoprono allo specchio, in un’immagine diversa ma di nuovo bella».