L'ennesima storia di violenza sulle donne in questo 2019 già segnato da troppi femminicidi. Se possibile, ancora più tragico, visto che la vittima aspettava un bambino. Romina Iannicelli, di circa 40 anni, è stata uccisa la mattina del 16 aprile a Cassano allo Jonio nel Cosentino. A trovare il cadavere sono stati alcuni familiari che avevano un appuntamento con lei per delle commissioni. L'omicidio è avvenuto nell'appartamento, in una delle zone centrali della cittadina, dove la donna viveva con il marito, Giovanni De Cicco, che al momento risulta irreperibile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Cassano allo Jonio. La donna, che era incinta ma non aveva altri figli, secondo quanto si è appreso, in questo periodo era particolarmente felice per la gravidanza probabilmente inseguita e attesa da tanti anni.

ESCLUSO CHE IL MOVENTE SIA LEGATO AL REATI DI DROGA

Romina non sarebbe stata colpita mortalmente non a coltellate come si era appreso in precedenza ma «da un'arma impropria e non convenzionale», ha riferito all'Ansa il procuratore della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla che coordina le indagini affidate al sostituto Valentina Draetta. Il magistrato ha «escluso categoricamente» che l'omicidio della donna, che aveva anche qualche precedente per reati legati allo spaccio di droga, possa essere riconducibile a questioni di criminalità organizzata, propendendo quandi per l'ipotesi del femminicidio. In casa con la coppia vive anche l'anziana madre dell'uomo che è stata accompagnata per essere sentita in caserma. Da quanto si è appreso l'abitazione è stata trovata in disordine.

IL FRATELLO E IL NIPOTINO UCCISI NEL 2014

La vittima era la sorella di Giuseppe Iannicelli, l'uomo di 52 anni ucciso a colpi di arma da fuoco il 16 gennaio 2014, sempre a Cassano allo Ionio, assieme al nipotino di tre anni, Cocò, e alla compagna marocchina Ibtissam Touss, di 27 e i cui corpi vennero poi dati alle fiamme. La parentela con l'uomo ucciso, comunque, non viene ritenuta collegata in alcun modo al delitto della donna che, come già detto, secondo le ipotesi avanzate dagli inquirenti sarebbe l'ennesima vittima di femminicidio.