Non è una che ha paura di parlare, Ashley Judd, tra le prime ad aver accusato Harvey Weinstein nel 2017 prima che scoppiasse il ciclone #MeToo. Al Women in the World summit di New York, l'attrice statunitense 50enne ha raccontato alla moderatrice dell'incontro, Katie Couric, un'altra dolorosa pagina della sua vita: quella dell'interruzione volontaria di gravidanza in seguito a una violenza sessuale. «Ho abortito e sono enormemente grata di averlo potuto fare in maniera sicura. Non avrei mai potuto condividere il bambino con uno stupratore, che avrebbe potuto far valere i propri diritti di paternità», ha detto Judd con un racconto vero e crudo, durante il quale ha rivelato di essere stata vittima di una violenza sessuale ben tre volte. Dopo una di queste era rimasta incinta e decise che quel bambino non lo avrebbe voluto. «La democrazia inizia sulla nostra pelle», ha aggiunto l'attrice, «non dovrebbero esserci regole su ciò che si vuole fare con il proprio corpo». Judd ha spiegato: «Il mio violentatore è del Kentucky come me e avrebbe avuto diritto di paternità nel Kentucky e nel Tennessee, dove io risiedo. Avrei quindi dovuto condividere la genitorialità con uno stupratore».