Jimmy Bennett è indagato per aver diffamato Asia Argento

IL RACCONTO DI ASIA ARGENTO: «MI SALTÒ ADDOSSO»

La versione di Asia, che per lo scandalo scoppiatole attorno alla fine dell'estate è stata anche tagliata fuori da X Factor, è sempre stata diversa da quella di Bennett. In un primo comunicato dopo le accuse del musicista l'attrice aveva smentito qualsiasi rapporto sessuale con il ragazzo. Poi, durante la sua intervista a Non è l'Arena, aveva raccontato di essere stata lei ad essere aggredita da Bennett, non il contrario: «Abbracciandoci, ha iniziato a baciarmi e toccarmi, non da bambino, da figlio, come lo vedevo io, ma come un ragazzo con gli ormoni impazziti. Questa cosa mi ha congelata. Lui mi è saltato addosso, mi ha messo sul letto, e con me ha avuto senza preservativo un rapporto completo. È durato due minuti. Io non mi muovevo e non ho provato niente. Sconvolta, gli ho chiesto perché l'avesse fatto e mi ha detto che ero il suo desiderio sessuale da quando aveva 12 anni».