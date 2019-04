Una foto che ritrae 11 uomini rappresentanti delle istituzioni e nessuna donna al taglio del nastro del Salone del Mobile di Milano accostata a quella della Maestà sofferente, l'opera di Gaetano Pesce contro la violenza sulle donne installata in Piazza Duomo che non è affatto piaciuta alle femministe. È la denuncia in un post su Facebook di Non Una di Meno Milano: «Con l’installazione in piazza Duomo ci hanno tagliato la testa, per il taglio inaugurale ci hanno direttamente tagliato fuori», hanno scritto.