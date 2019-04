La 43enne residente a Sassari, dove lavora come impiegata alla Camera di Commercio e convive con il compagno Simone, è laureata in Giurisprudenza. Dall’età di quattro anni, invece, convive con l’atrofia muscolare spinale, patologia neuromuscolare caratterizzata dalla progressiva morte dei motoneuroni, cellule nervose del midollo spinale che impartiscono ai muscoli il comando di movimento. «Lo dicono i dati. Le donne con disabilità vivono una situazione di maggiore difficoltà rispetto agli uomini», racconta a LetteraDonna Francesca, che dal 1994 al 2014 è stata presidente della sezione locale UILDM: «Ciò accade perché le persone disabili vengono viste come asessuate, senza un maschile e un femminile, dunque prive di particolarità di genere». Costretta dall’età di nove anni a muoversi con la carrozzina elettrica e da sempre in prima linea nella battaglia per l’accessibilità, sostiene che la ratifica nei vari comuni del Manifesto sui diritti delle donne e delle ragazze con disabilità dell’Unione Europea, sia solo un piccolo passo verso la parità, perché la strada da percorrere è ancora tanta: «In Italia le disabili sono invisibili. Spesso si parla di differenze etniche o culturali, quasi mai della loro condizione. E, per questo, si ritrovano a subire una discriminazione multipla».

DOMANDA. Che esperienze di ‘discriminazione multipla’ hai vissuto sulla tua pelle?

RISPOSTA. In Italia come ho detto c’è una cultura strisciante che ci vede come soggetti asessuati, quindi già il fatto di avere un compagno, il mio condurre una vita normale, insomma, suscita stupore e curiosità. I disagi concreti ci sono nell’accesso alle cure. Se pensiamo a mammografie e pap test, trovare un ambulatorio attrezzato per donne disabili è un’impresa.

E trovare personale formato, invece?

Non è affatto scontato. Gli operatori a volte addirittura si stupiscono, come se noi non dovessimo fare certi esami… E ogni volta ci ritroviamo a dover ripetere le stesse cose. Questo è un cavallo di battaglia del Gruppo Donne UILDM.

In questo ambito il personale femminile si dimostra più attento rispetto a quello maschile?

No, devo dire che a per quanto riguarda bravura ed empatia tra uomini e donne non c’è differenza.

Dicevamo che l’Unione Europea ha bacchettato l’Italia in particolare per la violenza di genere che le donne disabili subiscono.

A parlare sono i dati. Secondo l’Istat il 36% di noi ne ha subite. Sia fisiche che sessuali. Contro il 30% delle altre donne. Su questo siamo davvero indietro. A tal proposito vorrei segnalare il video Silenzi Interrotti della Federazione Italiana Superamento Handicap, in cui viene raccontata tra le altre la storia di Emanuela che, affetta da tetraparesi spastica, è stata in grado di riconoscere gli abusi da parte del suo fisioterapista.