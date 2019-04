Ha deciso di parlare dopo un anno e mezzo di assoluto silenzio, Claudia Zanella, l'ex moglie del regista romano Fausto Brizzi travolto nel 2017 dallo scandalo molestie il cui caso è stato archiviato dal gip di Roma a gennaio 2019. E ha deciso di parlare dopo che il 7 aprile Le Iene ha raccolto la testimonianza di Tania Sanchez Diaz, la ragazza spagnola che aveva messo in discussione la posizione di una delle presunte vittime di molestie da parte di Brizzi, Alessandra Giulia Bassi, accusandola di essere una reclutatrice di false testimonianze. Nel servizio la donna spiegava di essere stata contattata nel 2018 da un suo conoscente, un certo Alessandro Rosica (in contatto con Claudia Zanella) che le avrebbe chiesto aiuto per un regista in difficoltà. Aiuto che concretamente si sarebbe tradotto nel dichiarare il falso in una deposizione inventata. E così Tania Sanchez sarebbe volata a Roma per incontrare Zanella e l'avvocato di Brizzi. Al Corriere della Sera Claudia Zanella ha raccontato per la prima volta la sua versione perché «è davvero assurdo passare da essere una moglie tradita a procacciatrice di testimoni». L'ex moglie di Brizzi ha smentito categoricamente che il regista sia stato assolto grazie a testimoni falsi: «L’archiviazione di Fausto è stata piena e non c’entra nulla con questa modella che pure è venuta apposta dalla Spagna per rendere dichiarazioni in suo favore», sostiene. Zanella conferma invece di essere entrata in contatto con la Sanchez grazie ad Alessandro Rosica, che ha cercato l'ex moglie di Brizzi su Facebook per proporre la testimonianza della ragazza spagnola. «Ha raccontato a me e al legale di Fausto di essere stata avvicinata a Ibiza da una certa Alessandra Bassi che le avrebbe chiesto: 'Ti va di diventare famosa in Italia? Devi parlare male di un certo regista e dire che ti ha molestata'».