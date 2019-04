Il caso Fausto Brizzi è stato archiviato con false dichiarazioni?

«Per noi non è affatto finita qui», così avevano risposto Le Iene dopo la sentenza di archiviazione per violenza sessuale del caso Fausto Brizzi, che nel 2017 avevano condotto un'inchiesta su presunte molestie del regista ai danni di 15 ragazze. E così infatti è successo. Nella puntata in onda la sera del 7 aprile Roberta Rei ha raccolto la testimonianza di Tania Sanchez Diaz, la ragazza spagnola che aveva messo in discussione la posizione di una delle presunte vittime, Alessandra Giulia Bassi, accusandola di essere una reclutatrice di false testimonianze. Nel servizio la giovane afferma di essere stata contattata nel 2018 da un suo conoscente Alessandro Rosica (in contatto con l’allora moglie di Brizzi, Claudia Zanella, ndr) che le avrebbe chiesto aiuto per un regista in difficoltà. Aiuto che concretamente si sarebbe tradotto nel dichiarare il falso in una deposizione di fantasia. Il 20 dicembre l'uomo, secondo quanto raccontato da Sanchez Diaz, le avrebbe scritto: «Se va bene, guadagneremo molto». E così la ragazza sarebbe volata a Roma per incontrare Zanella e l'avvocato di Brizzi: «È come se mi avessero preparato tutto. Quando sono arrivata lì, prima ancora che iniziassi a parlare, l'avvocato stava già prendendo le mie dichiarazioni». Dichiarazioni poi finite nel procedimento giudiziario che si è concluso con l'archiviazione del cineasta. Ora però, in seguito di Alessandra Giulia Bassi, Sanchez Diaz sarebbe indagata per false dichiarazioni dalla Procura di Roma.