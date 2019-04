Perché Maestà sofferente non piace alle femministe

LA RISPOSTA DELL'ARTISTA

All'evento di presentazione dell'istallazione Pesce ha voluto però rispondere alle polemiche: «L'arte fa discutere e fa crescere il nostro cervello. Secondo me Maestà sofferente è una festa, anche se triste perché si ricorda che le donne sono vittime di violenza, ma è meglio ricordarlo che negarlo. È un'occasione per discutere del tema e direi che ci siamo riusciti. Oggi è il tempo delle donne, anche in politica». Al taglio del nastro c'era anche l'assessore alla Moda e Design del Comune di Milano, Cristina Tajani che ha definito «un dato positvo» il dibattito che si è aperto sull'opera. «Vorremmo che la Design week sia anche un momento di riflessione e non solo di aperitivi e feste. Gli abusi di genere, spesso consumati in famiglia, sono un problema di cui si discute in tutto il mondo ed è giusto testimoniare questo aspetto».

VITTORIO SGARBI: «L'UNICA VERA CENSURA È IL SILENZIO»

Dalla parte di Pesce si è schierato anche Vittorio Sgarbi che ha spiegato come un'opera che non fa scandalo «non è un'opera e l'unica vera censura è il silenzio». Presente all'inaugurazione il critico d'arte ha aggiunto: «Secondo me queste polemiche sono finte. Maestà sofferente, bella o brutta che sia, è transitoria quindi non può essere peggio di quelle palme (il riferimento è alla piante che ornano piazza Duomo, ndr)».