Amazon ha cancellato l'ultimo film di Woody Allen

Lo zampino di #MeToo nello stop a Woody Allen

Non uscirà né in sala né in streaming A Rainy Day in New York. Al centro dell'opera la relazione tra un uomo adulto e una 15enne. Troppo scomoda per il movimento #MeToo, già grande accusatore del regista.

