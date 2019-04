Cosa sappiamo sulle accuse di molestie contro Joe Biden

Un bacio sulla nuca non voluto ad una candidata dem ha messo Joe Biden nel mirino del movimento #Metoo mettendo a rischio la sua corsa alla Casa Bianca, che sembra imminente ma non è ancora stata annunciata. A puntare il dito contro di lui due donne. La prime è stata Lucy Flores, 40 anni, ex deputata dem dell'assemblea del Nevada ed ex candidata come vice governatore di quello Stato nel 2014, quando Biden andò ad un suo comizio per sostenerla. «Lo sentii sempre più vicino a me da dietro. Si accostò ulteriormente e respirò l'odore dei miei capelli. Rimasi mortificata. Mi piantò un grande bacio lento sulla mia nuca», ha scritto su "The Cut", una rivista del New York Magazine. «Non ho mai sperimentato nulla di così grossolanamente inappropriato», ha aggiunto la donna.

LA DIFESA DI BIDEN: «PRONTO AD ASCOLTARLE»

La prima replica, affidata allo staff, è stata debole, tanto che Biden ha poi deciso di intervenire personalmente con un comunicato poche ore prima che Flores comparisse sulla Cnn, per evitare che la situazione peggiorasse. «Nei molti anni trascorsi in campagne elettorali e nella vita pubblica ho offerto innumerevoli strette di mani, espressioni di affetto, sostegno e conforto. E mai una una volta credo di aver agito in modo inappropriato», ha spiegato, sostenendo di non ricordare l'episodio. «Ma siamo arrivati in un'epoca importante in cui le donne sentono che possono e devono riferire le loro esperienze, e gli uomini devono prestare attenzione. Ed io lo farò», ha proseguito, limitando i danni.