LE ZONE ROSSE IN ITALIA

Un imam, due testimoni e Skype. Tanto basta per diventare spose anche a dieci anni. Il resto verrà formalizzato nel Paese d’origine al compimento della maggiore età. «Gran parte delle segnalazioni e delle richieste d’aiuto provengono dal bresciano e dal palermitano. Si tratta di ragazze che hanno vissuto per anni in Italia o che sono nate qui», spiega Butera. «In queste due aree si concentrano molte comunità straniere. Brescia risulta attraente perché offre molto lavoro, mentre Palermo è il primo approdo per chi vuole entrare nel nostro Paese». Proprio nel capoluogo siciliano è stato aperto dalla Prefettura un osservatorio sul diritto allo studio. «Un primo campanello d’allarme è rappresentato dall’alta dispersione scolastica. Bambine e ragazze spariscono durante le vacanze per non tornare più in classe perché ormai spose. L’istruzione viene vista, infatti, come una minaccia alla loro integrità. E spesso sono vittime anche di mutilazioni genitali».

L'IMPORTANZA DEL DIALOGO CON LE COMUNITÀ STRANIERE

Adila ha lasciato la scuola dopo le medie. Parla benissimo italiano e descrive il suo matrimonio forzato come «un pasticcio». Ma, in fondo, l’uomo che i genitori hanno scelto per lei la tratta bene. «Anche se sa che non lo amo e non ci capiamo mai». Confessare al mondo l’inferno che sta attraversando sarebbe come tradire la propria famiglia. «Falala, invece, mi stringeva forte la mano e continuava a ripetere che sua madre e suo padre avevano ragione. Era lei a essere sbagliata e doveva accettare», racconta la presidente di Mete. Senza misure giuridiche ad hoc, l’unica strada percorribile dai volontari è quella del dialogo con le comunità straniere. «Affrontarle non è mai semplice. Nella maggior parte dei casi negano il fenomeno ma non si può lavorare dall’esterno. Spesso basta uno sguardo per accorgersi che qualcosa non va. Se una donna vive in uno stato di costrizione le tremano le mani, non alza mai gli occhi. Ma se si comincia a dire loro che ci si può ribellare si riesce ad aprire uno spiraglio nel muro della sofferenza». E apertura può davvero significare rivoluzione. «Al termine di un incontro, una ragazza africana mi avvicinò per dirmi che voleva diventare avvocata perché troppe amiche già a 15 anni erano madri». Piccole donne coraggiose che trovano la forza di lottare proprio grazie al dialogo. Come Tasneem, di origine pakistana. «Si era offerta di darmi una mano per battere il territorio palermitano alla ricerca di storie di matrimoni forzati e precoci. Non potrò mai dimenticare lo schiaffo che diede a un suo connazionale che, quasi con orgoglio, ci confessò che presto sarebbe partito per sposare una ragazza di soli 12 anni, che però considerava già troppo vecchia».