Un weekend e un inizio settimana di sangue per le donne, quello tra il 31 marzo e il primo aprile: due femminicidi si sono consumati in Sardegna e in Sicilia e le vittime, 49 e 40 anni, sono state uccise per mano dei loro ex compagni.

ROMINA MELONI, UCCISA A NUORO

Il copione è sempre lo stesso, come ha denunciato Telefono Rosa: dopo cinque anni di convivenza non aveva accettato la fine della relazione Ettore Sini, agente della Polizia Penitenziaria, che domenica 31 marzo ha fatto improvvisamente irruzione nella casa dell'ex moglie Romina Meloni, di 49 anni, a Nuoro, che trascorreva un tranquillo pomeriggio domenicale in compagnia del nuovo compagno, e armato di pistola ha fatto fuoco sulla coppia uccidendo lei e ferendo Gabriele Fois, ricoverato in Rianimazione in gravissime condizioni. Intorno alle 16.40, Sini si è presentato nella casa di via Napoli, che Fois aveva affittato a gennaio, ha suonato un campanello del palazzo facendosi aprire da una bambina e infine ha bussato alla porta dell'appartamento. Ha aperto proprio Romina che ha intuito le intenzioni del suo ex e ha richiuso la porta. Ma Sini l'ha sfondata e con la sua pistola 7.65 legalmente detenuta, ha esploso cinque colpi: quattro andati a segno. Uno mortale sul collo della donna e altri tre, di cui uno alla testa, su Fois. In serata l'agente di polizia penitenziaria è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, unitamente ai militari di Sassari, dopo aver tentato una fuga nel pomeriggio vagando in auto in stato confusionale.