L'ISTERIA ERA UN DISTURBO MENTALE

A criticare le parole della ministra, che si è sempre detta paladina dei diritti delle donne, la deputata del Pd Lucia Annibali, che ha sottolineato come per combattere la violenza sulle donne occorra «abbattere gli stereotipi che purtroppo ancora resistono», riferendosi al concetto di isteria, un termine dalla concezione negativa e superato da oltre un secolo: L’appellativo isterica è infatti un termine ottocentesco caduto in disuso nel 1980 nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, e si usa ancora quando si vuole offendere una donna, dipingerla come nevrotica e squilibrata. Selvaggia Lucarelli su Twitter ha parlato della «la tristezza nel leggere l’aggettivo “isterica” pronunciato da un ministro e presidente di un’associazione in difesa delle donne». Anche Beatrice Brignone di Possibile ha polemizzato su Facebook con il tweet della Bongiorno: «Questa è quella che c’ha l’associazione per difendere le donne dalla violenza. Quella che riconosce la PAS sindrome (inesistente) di quelle che denunciano le violenze dei padri violenti. Di quelle che non vengono credute», ha scritto. Anche tantissimi utenti si sono schierati contro le parole della Bongiorno, ritenute scioccanti perché pronunciate da una donna prima, una ministra poi.