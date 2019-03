MOVIMENTI INTEGRALISTI IN CERCA DI LEGITTIMAZIONE

L'evento di Verona rappresenta l’opportunità dei gruppi italiani affiliati alla destra radicale e all’integralismo cristiano di legittimarsi agli occhi del mondo. «Vogliono dimostrare di far parte di un movimento più ampio», osserva Saraceno. Ma nonostante la presenza del ministro degli Interni Matteo Salvini, del ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e del senatore Simone Pillon, in Italia non c’è stata una piena adesione alle politiche promosse dal Wcf da parte del governo. Al contrario di quanto accaduto in altri Paesi, tra cui l’Ungheria, che in passato hanno ospitato il forum. «Il desiderio di questi gruppi di voler ottenere un riconoscimento sia livello nazionale che internazionale può essere comprensibile. Ma a patto di non dimenticarsi che il Congresso internazionale delle famiglie non è un convegno di studiosi ma una conferenza di natura politica. E che certe idee non possono essere imposte a chi la pensa diversamente». Idee che, secondo la sociologa, affondano le proprie radici nei movimenti religiosi fondamentalisti statunitensi, anche se i comitati e le associazioni italiane guardano principalmente all’oltranzismo cattolico di stampo francese di Manif pour tous. «Famiglia e sessualità femminile rappresentano i temi più caldi perché maggiormente coinvolgenti sotto il profilo emotivo. All’interno di questi gruppi è esplicito il riferimento al cattolicesimo e al contrasto dei matrimoni fra persone omosessuali. Lo stesso papa Francesco, durante un congresso in Georgia, ha parlato del rischio di una “colonizzazione della teoria gender” e di “una guerra mondiale per distruggere il matrimonio”. Un’operazione tremenda dal punto di vista culturale. Ma è anche a queste parole che i movimenti italiani sostenitori delle politiche del Wcf si ispirano».

I CROCIATI DEL CONGRESSO

L’edulcorata risposta del governo ha smascherato la faglia in tema di politiche per la famiglia che attraversa la maggioranza gialloverde. E se il tardivo ritiro del patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri aveva fatto sperare in una netta presa di posizione contro l'evento, la precisazione pubblicata su Facebook da parte del premier Giuseppe Conte sull’impegno a tutela della «famiglia fondata sul matrimonio» ha di fatto legittimato il raduno organizzato dalla lobby cristiana statunitense. Senza contare che, nonostante la dichiarazione di Palazzo Chigi, il logo dell'istituzione è rimasto sui manifesta dell'evento.