Stefania Ascari, relatrice pentastellata, ha spiegato come la questione sia delicata e quindi «va trattata con serietà e in modo strutturale e non sventolato in maniera strumentale come una bandiera politica». E ha aggiunto: «Una proposta di legge è già incardinata in Senato e un mero emendamento non può risolvere la questione. Una risposta frettolosa potrebbe rilevarsi inefficace». Quasi nelle stesse ore in Senato si stava tenendo una conferenza stampa sul ddl per contrastare il fenomeno. Con la madre di una ragazza morta suicida per i video diffusi in Rete in lacrime aspettando una misura in memoria della figlia.

MARIA ELENA BOSCHI: «MAI VISTO TANTO CINISMO»

A Montecitorio si sono registrate aspre contestazioni. Silvia Benedetti, deputata del gruppo Misto ed ex 5 stelle, ha commentato: «Sono veramente schifata, avete preso il peggio del peggio della politica degli slogan e della propaganda. È uno schifo». Su Twitter ha attaccato Maria Elena Boschi: «Alla Camera Lega e M5s votano contro l'introduzione del reato di revenge porn. E sapete perché? Perché la proposta di legge non è loro. Mai visto tanto cinismo giocato sulla pelle delle vittime di un reato così odioso».