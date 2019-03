Via libera della commissione Giustizia della Camera al Codice Rosso, vale a dire alle modifiche al codice di procedura penale e relative alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il provvedimento è previsto in Aula a Montecitorio già questa settimana. Una corsia preferenziale per le denunce, indagini più rapide sui casi di violenza alle donne e l'obbligo per i pm di ascoltare le vittime entro tre giorni; e ancora, corsi di formazione ad hoc per le forze di polizia perchè sappiano rapportarsi nel modo migliore alle donne che denunciano.

150 FEMMINICIDI L'ANNO

È questo il cuore del Codice Rosso, approvato dal Cdm il 28 novembre scorso, su proposta del Guardasigilli Bonafede e del ministro Bongiorno. Con l'obiettivo dichiarato di contrastare il fenomeno dei femminicidi, che ha raggiunto una cifra agghiacciante: 150 l'anno. A questo primo nucleo di interventi si è poi aggiunto un nuovo pacchetto di norme antiviolenza donne e minori proposto dal M5s, e voluto dallo stesso Guardasigilli: si prevede l'aumento di pena per i reati di violenza sessuale (da 5-10 anni a 6-12 anni), maltrattamenti in famiglia e lo stalking. E un nuovo reato che punisce con 14 anni di reclusione chi sfregia una donna. Per chi violenta i bambini si prevede il carcere fino a 24 anni. E i reati sessuali sui minori diventano sempre procedibili d'ufficio, senza che ci sia bisogno della denuncia.

LE CRITICHE DEL PD

«Il cosiddetto codice rosso è stata una grande occasione mancata, un'occasione persa. Se doveva essere lì l'inizio di una collaborazione tra il Movimento 5 stelle e le opposizioni, non è successo», a dirlo Alessia Morani, deputata del Pd durante una conferenza stampa a Montecitorio, commentando il disegno di legge.