Yumi Ishikawa, assistente in un’agenzia di pompe funebri di Tokyo, dopo l'ennesima giornata passata in equilibrio sui tacchi alti, ha scritto un tweet diventato subito virale: «Se le donne potessero indossare scarpe del genere il nostro lavoro sarebbe meno scomodo». I like sono stati tanti, i retweet pure. Del resto, le aziende giapponesi hanno una vera e propria fissazione per i tacchi alti. Tant’è che una rivista locale, dopo un sondaggio, ha rilevato che il 70% delle donne che lavorano a Tokyo sono costrette a indossarli almeno una volta alla settimana. Elizabeth LaCouture, direttrice del programma di studi di genere presso l'Università di Hong Kong, ha dichiarato al South China Morning Post: «Anche se l'uso a lungo termine dei tacchi comporta rischi per la salute come danni muscolari, in tutto il mondo sono ancora percepiti come un simbolo di femminilità. Fanno parte dell’uniforme femminile. Anche gli uomini sono legati a una sorta di uniforme da ufficio, ma le loro scarpe sono decisamente più comode». Altri commentatori hanno notato che in molti uffici sono presenti armadietti appositi per cambiare le scarpe. Le donne arrivano indossando le sneaker, ma poi lavorano con i tacchi. La ribellione è appena cominciata.