Sono passati quasi sei anni da quel 12 aprile 2013, quando Lucia Annibali, avvocata di Pesaro, oggi deputata del Partito democratico, fu aggredita con l'acido mentre stava rincasando. Per quell'atroce agguato sono stati condannati a 20 anni l'ex fidanzato e mandante Luca Varani, a 12 anni l'albanese Rubin Talaban e il suo connazionale Altistin Precetaj che gli faceva da palo. E dopo tutto questo tempo l'albanese Rubin Talaban, dal carcere di Larino (Campobasso), ha scritto una lettera ad Annibali per chiederle perdono. «Lucia, perdona il mio gesto indegno e brutale e perdona me che lo fatto (...) Ho provato ad essere nei tuoi panni e non posso stare più di qualche secondo nei momenti di dolore e di sofferenza causati da me. Che io sia maledetto per sempre(...)», scrive in un italiano impreciso. «Vorrei abbracciarti e stringere le tue mani con le mie. Puoi essere la mia guida anche se il peccato lo porterò a vita (...) Non posso fare l’indifferente come se non c’è stato niente (...) Allungami la mano, Lucia, perché non sono un mostro ma un grande errore. Se mi perdoni mi aiuti», sono le parole di Talaban, che aveva sempre scelto il silenzio: in tre gradi di giudizio e sei anni di carcere non aveva mai, in nessun modo, ammesso la propria colpevolezza. Scrive la 27esima Ora che quando quella lettera è stata recapitata nello studio legale del padre, a Urbino, Annibali l'ha messa da parte dopo una prima lettura, perché non deve essere semplice leggere la richiesta di perdono del sicario che ti ha provocato tutto quel dolore. Nonostante quel dolore, lei non rifiuta quella richiesta.