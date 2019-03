IL M5S PROMETTE UNA LEGGE NAZIONALE

I deputati e i senatori del Movimento 5 Stelle della Commissione Cultura di Camera e Senato, ricordando la vicenda di una 13enne di Lodi, hanno spiegato che anche a livello nazionale si sta provvedendo a una legge in materia. «Dobbiamo lavorare di più e meglio nell'attività di prevenzione, a scuola e non solo», si legge in una nota dei parlamentari grillini, «In Senato, in commissione Giustizia, la scorsa settimana è iniziato l'esame della nostra proposta di legge per introdurre un'ipotesi specifica di reato, non solo per chi pubblica, ma anche per chi diffonde questo materiale, prevedendo pene più gravi nel caso in cui ci sia un rapporto di parentela o in caso di morte della vittima. Occorre tuttavia anche sensibilizzare e informare i giovani sul rischio di tali comportamenti e della Rete».