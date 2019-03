È polemica sull'articolo firmato da Beppe Severgnini per il Corriere della Sera intitolato Caso Sarti, quelle immagini dentro il telefono che commenta la vicenda che ha colpito la deputata M5s, al centro di uno scandalo per delle immagini private diventate di dominio pubblico. Tanto si è parlato in questi giorni di Revenge Porn, anche perché finalmente in Senato è iniziato l'iter che ha come obiettivo una legge che lo punisca. Ma come se ne è parlato? Per molti, il giornalista del Corriere ne lo ha fatto in modo del tutto scorretto: Severgnini nel pezzo ha premesso che la vicenda dell'onorevole Giulia Sarti «appare orribile» e che le foto della pentastellata che hanno circolano tra i cellulari romani non le ha viste e non vuole vederle. Benissimo. Ma conclude in modo piuttosto maldestro: «Certe fotografie non si scattano: punto. Se qualcuno ce lo chiede è incosciente, ingenuo o malintenzionato. Una foto, un filmato condivisi dentro una coppia sono già su due smartphone, due spazi cloud e chissà quanti server. Non è necessaria la malizia, e neppure la volontà: bastano la distrazione, il caso o l’errore perché quelle immagini sfuggano e inizino un percorso che può portarle dovunque». Insomma, una chiara sentenza: il problema non è chi quelle foto le diffonde e il vuoto legislativo sul tema, ma chi queste foto le scatta. Ma la morale non andrebbe fatta a chi diffonde contenuti tanto privati senza il consenso dell'altro, e non a chi sceglie di vivere la sessualità a modo proprio?