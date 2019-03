Diversa appare la situazione nel mondo dell'architettura: «Nella mia professione (di architetto, nda) invece la differenza si sente, soprattutto quando hai a che fare con le maestranze: se non dimostri una capacità tecnica e una preparazione d’alto livello non ti ascoltano», spiega Roberta Castellina. Che aggiunge: «Il rispetto non è mai mancato, ma non è stato un percorso facile. Quando andavo in cantiere non potevo dimenticarmi qualcosa perché a me, in quanto donna, non sarebbe stato perdonato nulla. E purtroppo è ancora così». E anche Giordano ammette: «Vedo le ragazze che si occupano della parte di assistenza, loro hanno dovuto conquistarsi il rispetto dei clienti. Una di loro per farlo apriva le scatole delle piastre col cacciavite».

«LA TAV È SOLO LA PUNTA DI UN ICEBERG»

Impegnate in ambiti diversi, per loro l'occasione di incontrarsi è stata il consiglio comunale del 29 ottobre 2018, dove era stata presentata la mozione per dichiarare Torino 'città No Tav'. «Mozione promossa dalla sindaca che peraltro non era presente e dall’azione nulla, ma con un significato ideologico importante», puntualizza Giordano, che racconta «Adele (Olivero, nda) e io ci eravamo date appuntamento perché condividiamo la passione civile e volevamo vedere cosa stesse succedendo». Alcune sono già amiche fra loro, tramite una si conosce un'altra, e alla fine in sette decidono di fondare il comitato Sì, Torino va avanti. «Quella mozione era l’ennesimo 'no' a una città che se n’è sentiti dire tanti negli ultimi due anni», dice Roberta Castellina per spiegare l'attuale interesse per un progetto, il completamento della linea Torino-Lione, di cui si discute da quasi 30 anni. «Nessuno si era preoccupato prima perché era una legge e a parte le scaramucce dei No Tav sembrava sicuro che si sarebbe andato avanti». «La decisione del Comune di Torino di dirsi No Tav è stata la punta di un iceberg di una serie di 'no'», ribadisce Olivero, e fra gli esempi citati c'è quello della candidatura alle Olimpiadi invernali 2026, prima annunciata e poi ritirata dalla sindaca Chiara Appendino.

IN PIAZZA CON LORO LEGA, PD E FORZA ITALIA

Con Appendino le posizioni sono su fronti opposti. La prima cittadina, esponente del Movimento 5 stelle, è sempre stata apertamente contraria alla Tav, ma «noi non abbiamo un problema con la sindaca perché, come diceva Giovanna (Giordano, nda) noi siamo un comitato che nasce sul 'sì'», sostiene Patrizia Ghiazza, che aggiunge: «La nostra è la voce di più di 36 mila persone che desiderano una serie di cose per la città di Torino. Il primo punto è la Tav, ma poi ce ne sono molto altri. La sindaca porta avanti il suo percorso, com'è giusto, e noi il nostro». Nessuna critica esplicita alla linea grillina - «però mi raccomando, noi siamo un comitato e non un movimento» puntualizzano -, perché un aspetto fondamentale del comitato è l'essere apartitico. E a sostenerlo ci sono sia Mino Giachino, ex sottosegretario ai Trasporti del governo Berlusconi, sia Sergio Chiamparino, esponente del Partito Democratico. «I nostri temi sono trasversali ai partiti, l’infrastruttura non è di destra o di sinistra», afferma Giordano. Tutte unanimi anche su Chiamparino: «Per noi è un’istituzione in quanto presidente della Regione». «Ma il 12 gennaio in piazza c’erano anche Giovanni Toti (governatore leghista della Liguria, nda) e Mariastella Gelmini (deputata di Forza Italia ed ex ministro dell'Istruzione, nda)», ribatte Olivero.

«IN VALSUSA CHI È 'SÌ TAV' SPESSO VIVE NELLA PAURA»

Le madamin sono andate tutte a vedere il cantiere in Val Susa: «Ci siamo messe il caschetto!», ride Giordano. «Io due volte», afferma Castellina, che dice di non comprendere le ragioni ambientaliste dei No Tav: «Loro fanno una battaglia a stretto termine perché si preoccupano soprattutto del cantiere, ma quelle sono movimentazioni normali e non tossiche». E conclude Castellina: «Una grande opera ha tempi dilatati e ci sono dei disagi, ma temporanei. E i lavori sono sottoposti a controlli tali che non c’è pericolo per nessuno, in primis per i lavoratori». Alla manifestazione del 12 gennaio organizzata dalle signore in arancione c'erano anche gli abitanti della Val Susa favorevoli alla Tav. «Demonizzati», secondo le madamin. «Abbiamo raccolto le loro testimonianze e chi vive a Chiomonte vicino al cantiere non può esternare più di tanto la sua posizione», sostiene Olivero, mentre Ghiazza rilancia: «I valsusini non sono tutti No Tav anche perché per loro significa sviluppo. Ma chi è a favore ora vive blindato perché ha paura».

I DIBATTITI CON I NO TAV

«Ci siamo accorte che in 30 anni i No Tav avevano fatto una grande campagna di comunicazione, mentre chi come noi era favorevole all’opera è rimasto silenzioso. Era talmente scontato», sostiene Giordano. Con i No Tav si confrontano nei dibattiti organizzati nelle scuole: «Di solito andiamo due favorevoli e due contrari all'opera proprio per dare agli studenti un quadro completo. E sono incontri molto civili perché la cosa importante è trasmettere agli studenti prima di tutto un modo di dialogare», continua Giordano. Ma chi la pensa diversamente non è riuscito a farle dubitare delle loro posizioni: «Assolutamente no. Così come noi non abbiamo fatto cambiare idea a loro!», esclamano in coro.