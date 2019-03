LUISA NEUBAUER, 22 ANNI, GERMANIA

È una studentessa della facoltà di geografia all’Università di Goettingen, in Germania e, come le altre, si è unita al movimento per salvare il Pianeta. Dopo aver finito la scuola, Luisa Neubauer, ha iniziato a scrivere per il magazine di Greenpeace e, nell’ottobre 2018, ha scritto una lettera, firmata da oltre 100 attivisti e associazioni, per impedire che la foresta di Hambach venisse rasa al suolo in favore di una miniera di lignite. Un’iniziativa che riuscì a fermarei lavori grazie all’occupazione dei molti che si unirono a lei.

LE ALTRE GIOVANI LEADER IMPEGNATE NELLA CAUSA

Le studentesse impegnate nella missione disensibilizzazione sulla crisi climatica sono molte. Oltre a quelle già citate, il magazine i-D aveva intervistato altre paladine dell’ambiente, seguaci di Greta. Holly Gillibrand, scozzese di 13 anni ha raccontato che «uno dei primi atti di attivismo è stato chiedere ai negozi locali di smettere di usare lecannuccedi plastica. Non sono un problema chiave ma è qualcosa da cui si può iniziare». Mentre Lily Platt, la piccola olandese di soli dieci anni ha iniziato le sue battaglie partendo dall’eccesso di plastica che inquina il territorio. Lei stessa notò il problema nel 2015, passeggiando con il nonno e vedendo per strada 91 scarti del materiale. E, nonostante la sua età ha già le idee chiare. «Che senso ha imparare quando le generazioni più anziane stanno gettando via il futuro dei bambini?», ha detto, rispondendo alla domanda su cosa significassero per lei i venerdì di sciopero.