Alba, ipnosi e violenze sessuali: medico condannato a sei anni

Troppo brutta per essere stuprata: la sentenza di Ancona offende le vittime

Ci stuprano tutte, belle e brutte

È una questione di sottomissione, che abbiamo 15 anni oppure 80, con gli shorts come con il burqa. E chi violenta è un frustato, pieno di rabbia e rancore. Non lo fa per provare piacere, ma per umiliare.

