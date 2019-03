L'8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si è parlato tantissimo di violenza maschile, molestie e femminicidi. Tutti i nostri politici, da Giuseppe Conte a Sergio Mattarella, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Giulia Bongiorno e tanti altri hanno annunciato di avere come priorità il contrasto della violenza di genere. Un tema di cui però è bene parlare ogni giorno, non solo l'8 marzo. Ed è importante ricordare i dati relativi a un fenomeno che è sempre di più un allarme. Da quelli raccolti nella banca dati Pitagora, predisposta dal gennaio 2017, è emerso che dei 12.500 interventi della polizia nei casi di violenza di genere, violenza domestica e stalking l'80% si sono consumati in casa. L'86% delle volte l'aggressore era un uomo, la sua età media 42 anni così come quella della vittima. Nel 69% dei casi l'aggressore era italiano contro il 31% di stranieri. Nell'83% la vittima è stata una donna, la nazionalità nel 70% italiana e 30% straniera. I provvedimenti addottati sono stati: 210 arresti in flagranza, 340 denunce, 125 allontanamenti da casa e 18 ammonimenti del questore.

LA BANCA DATI PITAGORA

Da oggi, però, gli interventi delle pattuglie della Polizia e dell'Arma dei Carabinieri saranno cristallizzati in un modulo comune che confluirà proprio nella stessa banca dati Pitagora poichè procederanno con «metodologie uguali e scientificamente validate» in presenza di una situazione di violenza per consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di adottare, nell'immediato, le misure di prevenzione a tutela della vittima attraverso l'ammonimento del Questore o l'allontanamento dal domicilio familiare dell'aggressore in attesa delle misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria.