Sulla pagina Facebook del movimento è stata ripresa la spiegazione data venerdì dal carro dell'organizzazione al momento dell'imbrattamento della statua - che peraltro è già stata ripulita - con della vernice: «Queste le parole di Indro Montanelli a proposito della sua esperienza coloniale: "Aveva 12 anni... a 12 anni quelle lì [le africane] erano già donne. L'avevo comprata dal padre a Saganeiti assieme a un cavallo e a un fucile, tutto a 500 lire. Era un animaletto docile, io gli misi su un tucul (semplice edificio a pianta circolare con tetto conico solitamente di argilla e paglia) con dei polli. E poi ogni 15 giorni mi raggiungeva dovunque fossi assieme alle mogli degli altri ascari... arrivava anche questa mia moglie, con la cesta in testa, che mi portava la biancheria pulita (intervista rilasciata a Enzo Biagi per la Rai nel 1982)». Quindi secondo il collettivo «sono questi gli uomini che dovremmo ammirare?». I Sentinelli, schierandosi con Non una di meno, hanno scritto: «Ieri sera durante il corteo femminista la statua di Indro Montanelli è diventata rosa, a coprire il nero delle cose orribili fatte in vita. Per non dimenticare».