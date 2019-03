Perché un albo professionale delle prostitute sarebbe inutile

L'insostenibile inutilità dell'albo delle sex worker

Via libera in Veneto alla proposta di legge avanzata sulla legalizzazione. L’obiettivo? Eliminare ogni genere di sfruttamento. Ma Pia Covre e Giulia Blasi non la vedono così: ci hanno spiegato perché.

La V commissione del Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera alla proposta di legge avanzata sulla legalizzazione. L’obiettivo? Eliminare ogni genere di sfruttamento. Ma per Pia Covre e Giulia Blasi non è affatto una soluzione brillante.