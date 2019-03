Secondo l’Istat, in Italia l’80,5% delle donne uccise è vittima di una persona che conosce: nel 43,9% è il partner, attuale o passato. In questa statistica sarebbe potuto rientrare Edson Tavares, che sfregiò con l’acido l’ex fidanzata Gessica Notaro. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la giovane riminese, ora in prima linea contro la violenza di genere, ha voluto ricordare su Facebook chi è stata meno fortunata di lei: «Sono due anni che mi batto per aiutare le donne vittime di violenza. Ci metto anima e corpo. Eppure non è mai abbastanza. Basta accendere la tv e guardare i Tg per rendersene conto. Troppe donne dovrebbero essere qui con noi oggi a festeggiare l'8 marzo e invece non ci sono più. Le ultime proprio ieri e l'altro ieri. Non penso che serva aggiungere altro».