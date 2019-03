«VIA I CATTOLICI DALLE NOSTRE MUTANDE»

Poi c’è chi reclama un diritto che si pensava conquistato. Secondo Medici senza frontiere, infatti, l’interruzione di gravidanza clandestina rappresenta una delle cinque principali cause di mortalità materna diretta. «Ho 17 anni», e forse nessuno avrebbe mai pensato che una figlia degli Anni 2000 avrebbe dovuto lottare per l’accesso libero e gratuito all’aborto. «Non voglio dover morire per una decisione che riguarda me stessa», incalza Giulia, stanca di un Paese che non ha ancora fatto pace con il diritto alla procreazione cosciente e responsabile. Viso candido, quella della 17enne. «Scusa, non sono molto brava a parlare». Poco conta l’eloquio, se le idee sono così chiare. «I miei compagni e le mie compagne hanno preso in giro la decisione di essere qui oggi. Mi sento abbandonata». Intanto, il megafono di Non Una Di Meno inizia a gridare. «Via i fondamentalisti cattolici e i comitati Pro-vita dalle nostre mutande», in un’esplosione di gioia e goliardia delle manifestanti. No Giulia, non sei sola: vedi?