TORINO

A Torino gli appuntamenti si aprono in Piazza Castello alle 9.30 e arrivano, con varie tappe, in Piazza XVIII Dicembre alle 16.30 con un corteo regionale. Anche in Università sono sospese lezioni, insegnamenti, attività di ricerca e comunicazione via mail. Tutti i sindacati di base hanno sostenuto lo sciopero indetto da Non Una di Meno, che riguarda sia il settore pubblico che quello privato.

FIRENZE

Sono molti anche gli incontri organizzati nella città di Firenze. Il ritrovo è alle 15.30 in Piazza Santissima Annunziata con spettacoli, interventi, spazi per bimbi e giochi. Alle 17.30 è il turno del corteo che si snoda tra le vie del centro, fino ad arrivare in Piazza Santi Spirito. Una tappa fondamentale del percorso è quella al Presidio Sanitario del Lungarno Santa Rosa, per chiedere l’apertura di un consultorio. La Regione da anni ha tolto fondi alle strutture fondamentali per la salute delle donne, concepite per sostenerle e informarle sulle cure mediche e preventive necessarie.

CAGLIARI

Cagliari, scende in piazza l’8 marzo partendo alle 9.00 dai Giardini pubblici per una manifestazione che attraversa Viale Regina Elena, Piazza Costituzione. Viale regina Margherita, Piazza Darsena, Via Roma e Largo Carlo Felice per arrivare a Piazza Yenne. L’appello è quello di interrompere ogni attività lavorativa e di cura e, per chiunque non possa farlo, l’invito è quello di postare lo sciopero nei posti di lavoro, nelle scuole, per esempio astenendosi dal sorridere, come segno di denuncia.

VENEZIA

Venezia, che già aderisce alle iniziative di Non Una di Meno da tre anni, lancia per questo 8 marzo una serie di interventi performativi in giro per la città. In Campo Santa Margherita sono previste letture in collaborazione con i librai della Marcopolo, e attività didattiche e creative per bambin*. Altre performance musicali e teatrali fanno da sfondo alla giornata, dove sarò possibile anche decorare la propria maglietta con stampe serigrafiche a sfondo femminista. La serata si conclude ballando, con un aperitivo organizzato dal collettivo promotore e un djset allestito.