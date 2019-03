Due femminicidi a poche ore dall'8 marzo

A Messina, invece, Alessandra Immacolata Musarra, 28 anni, è stata trovata morta nel letto della sua abitazione, nel quartiere di Santa Lucia Sopra Contesse. La polizia ha rintracciato immediatamente il fidanzato, il 26enne Cristian Ioppolo, che sotto interrogatorio ha confessato l'assassinio. A scoprire il delitto, nell'appartamento al primo piano dove la ragazza viveva sola, è stato il padre che abitava al piano di sotto con il resto della famiglia. La giovane non rispondeva e, preoccupato, il genitore è entrato dalla finestra trovando la figlia morta nel letto con tumefazioni ed ecchimosi su tutto il corpo, soprattutto sul viso. Segni inequivocabili di una violenza bestiale. Alessandra e Cristian litigavano spesso perchè lui era geloso e non era la prima volta che lui la picchiava. L'ultimo pestaggio è stato fatale. Cristian ha colpito la fidanzata con calci e pugni fino a ucciderla, come da lui stesso ammesso.

IL POST PUBBLICATO DA ALESSANDRA PRIMA DI ESSERE UCCISA

Il 6 marzo, Alessandra aveva pubblicato su Facebook questo post: «Lasciati alle spalle ciò che ti ha fatto soffrire. Lasciati alle spalle ciò che ti ha ferito. Lasciati alle spalle ciò che non puoi cambiare. Liberati da quei sentimenti che ti avvelenano. Non permettere a nessuno di spegnere il tuo sorriso. Perchè tu meriti il meglio». Alessandra, riferendosi a una nota serie televisiva che affrontava il tema della violenza sulle donne, aveva commentato: «Ci sono sempre nuovi temi di violenze sulle donne perché sono in mille modi».