Per la Festa della Donna Trenitalia ti regala una caramella

Una promozione non troppo azzeccata quella di Trenitalia per la Festa della Donna: sul sito della società è apparso un post – poi maldestramente cancellato – in cui si annuncia un'offerta a dir poco ridicola: «Il prossimo 8 marzo sui treni Frecciarossa e Frecciarossa 1000, se sei una cliente e viaggi in Executive, o se acquisti un Menù Easy Gourmet o usufruisci del servizio Bar o del Ristorante, riceverai in omaggio una caramella gelèe Caffarel al limone». Una generosità davvero striminzita, al limite della parodia, sugellata da un post scriptum: «Salvo esaurimento scorte».