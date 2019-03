L'obiettivo è quello di scrivere un finale diverso rispetto a quello stabilito dai giudici pakistani, per rendere giustizia a una ragazza innocente uccisa. Per questo motivo il procuratore generale di Brescia Pierluigi Maria Dell'Osso ha avocato a sé l'inchiesta sulla morte di Sana Cheema, la 24enne italo pakistana, cresciuta a Brescia e morta in patria ad aprile 2018 dopo aver rifiutato le nozze combinate. Sana, ha stabilito l'autopsia eseguita in Pakistan dopo che il corpo, seppellito in tutta fretta, venne riesumato, è stata sgozzata a morte.

PADRE, ZIO E FRATELLO INDAGATI

La procura ordinaria di Brescia aveva aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e contro ignoti, ma ora il quadro cambia: nel registro degli indagati il procuratore generale ha iscritto il padre, lo zio e il fratello della 24enne. Gli stessi principali imputati che erano finiti a processo davanti al Tribunale di Gujarat, che a febbraio li ha assolti per mancanza di prove. E come loro sono stati scagionati altri otto parenti di Sana, tra cui la madre. Gli inquirenti hanno intenzione di ascoltare gli amici bresciani della giovane, che viveva nel quartiere Fiumicello, dove aveva aperto anche un'agenzia per pratiche automobilistiche. Sarà sentito anche il ragazzo, anche lui italiano di seconda generazione, che aveva una relazione con Sana, che per lui aveva detto no al matrimonio che la famiglia aveva pensato per lei.